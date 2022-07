Valencia, in chiusura un'operazione con l'Atletico Madrid (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Valencia di Gennaro Gattuso si muove sul mercato. Per il club spagnolo è in dirittura d'arrivo un'operazione con l'Atletico... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ildi Gennaro Gattuso si muove sul mercato. Per il club spagnolo è in dirittura d'arrivo un'con l'...

sportli26181512 : Valencia, in chiusura un'operazione con l'Atletico Madrid: Il Valencia di Gennaro Gattuso si muove sul mercato. Per… - Torrenapoli1 : UFFICIALI #KimMinJae al Napoli #Mbabu al Fulham #Leverbe alla Samp e #Torregrossa al Pisa, che sostituisce #Lucca… - NandoPiscopo1 : @furgeTX @russ_mario1 @Troves_1 Boh Era uscito in spagna del valencia su bakayoko C'avevano raccontato che era si… - sportli26181512 : Valencia: un altro esterno per Gattuso: Secondo quanto riferisce Relevo, dopo Castillejo il Valencia si avvicina al… -