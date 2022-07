Tutto pronto a Sipicciano per la Sagra del Cinghiale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al fresco del Poggio del Castagno di Sipicciano, comune di Graffignano, sabato 30 e domenica 31 luglio si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi enogastronomici più attesi della provincia. La manifestazione, organizzata dall’associazione cinghialari Graffignano, celebra quest’anno la sedicesima edizione e, da un anno all’altro, è stata è in grado di attirare un numero sempre crescente di visitatori, grazie alla bontà della proposta culinaria e dell’impeccabile servizio. Per motivi organizzativi, quest’anno la Sagra è stata spostata da Graffignano a Sipicciano, a soli 5 chilometri di distanza, nell’ampia località del Poggio del Castagno, al confine tra Lazio ed Umbria e a pochi chilometri dal casello autostradale di Attigliano. Invariati però sia la bontà dei piatti proposti che il sistema di ordinazione self-service in grado di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al fresco del Poggio del Castagno di, comune di Graffignano, sabato 30 e domenica 31 luglio si rinnova l’appuntamento con uno degli eventi enogastronomici più attesi della provincia. La manifestazione, organizzata dall’associazione cinghialari Graffignano, celebra quest’anno la sedicesima edizione e, da un anno all’altro, è stata è in grado di attirare un numero sempre crescente di visitatori, grazie alla bontà della proposta culinaria e dell’impeccabile servizio. Per motivi organizzativi, quest’anno laè stata spostata da Graffignano a, a soli 5 chilometri di distanza, nell’ampia località del Poggio del Castagno, al confine tra Lazio ed Umbria e a pochi chilometri dal casello autostradale di Attigliano. Invariati però sia la bontà dei piatti proposti che il sistema di ordinazione self-service in grado di ...

