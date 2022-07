Trenord | costi elevati | ritardi e malfunzionamenti Nata per dare un servizio migliore | è un disastro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Dieci anni di federalismo ferroviario sono stati unper i pendolari e per l’assetto dei servizi di trasporto lombardo. Partita male è continuata peggio la gestione “mista” Ferrovie Nord e FS in Lombardia. Il gran caldo sta mettendo di nuovo in evidenza l’incapacità gestione di(50% FNM e 50% FS) che ha portato alla chiusura del Passante Ferroviario di Milano e alla soppressione di 300 treni giornalieri. Ai consumi anomali delle ruote dei treni (TSR), a cui gli impianti di manutenzione non hanno saputo porre rimedio, si sono aggiunti anche i “soliti”dei sistemi di climatizzazione che alla fine hanno portato alle maxi soppressione di treni di questi giorni che ha mandato su tutte le furie i pendolari lombardi. Se il gestore dei treni,, arranca tra carenze di personale, scioperi ...

chiaraspinello : @MiTomorrow @Trenord_Press @atm_informa Soppressioni a caso, annunci sull'app non corretti, cambiamenti dell'ultimo… -

... al pieno rispetto del Contratto di Servizio, che prevede, in caso di interruzione dei servizi nel Passante, una convenzione apposita traed Atm senza aggravio di".... che prevede che, in caso di interruzione dei servizi nel Passante, i viaggiatori possano utilizzare il vettore urbano senza aggravio di, mediante apposita convenzione traed ATM. ...Confermata la chiusura del passante ferroviario di Milano, resasi necessaria nei giorni scorsi per controlli su consumi anomali dei treni in quel tratto. Cinque le linee interessate da soppressione o ...Il Coordinamento aziendale Eav-Usb Trasporti ha denunciato, in una nota, che un treno è stato utilizzato unicamente per prelevare un gruppo di amici ...