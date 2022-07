Trasporto merci via mare, più controlli nei porti per 'affondare' evasioni fiscali e frodi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Più controlli sulle merci importate ed esportate, con una corretta determinazione di tariffe e canoni, e meno evasione fiscale e frodi: è quanto promette di varare negli scali portuali nazionali il ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Piùsulleimportate ed esportate, con una corretta determinazione di tariffe e canoni, e meno evasione fiscale e: è quanto promette di varare negli scali portuali nazionali il ...

GDF : #GDF #Pavia ha sequestrato beni per circa 700.000 euro ad una società specializzata nei servizi di logistica e tras… - Damiano_Pagani : RT @GDF: #GDF #Pavia ha sequestrato beni per circa 700.000 euro ad una società specializzata nei servizi di logistica e trasporto merci com… - BomprezziMarco : RT @GDF: #GDF #Pavia ha sequestrato beni per circa 700.000 euro ad una società specializzata nei servizi di logistica e trasporto merci com… - magdulka64 : RT @GDF: #GDF #Pavia ha sequestrato beni per circa 700.000 euro ad una società specializzata nei servizi di logistica e trasporto merci com… - ajcics : @mestrate Troppo spesso sottovalutata la Grecia per posizione geografica nei prossimi anni potrebbe avere un ruolo… -