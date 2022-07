Traffico Roma del 27-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi difficoltà alle porte disull’autosole per un incendio adiacente alla sede stradale è chiuso il tratto tra Ponzanono Soratte la dire a Nord in direzione della capitale all’interno del tratto chiuso ilè bloccato con code ci spostiamo sulla diramazione diSud pere lavori a testa e coda in entrata alla barriera verso Napoli decoder tratti sul tratto Urbano della A24-teramo da Portonaccio alla tangenziale est in direzione del centro città code anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Appia e Lanina è lì in zona San Giovanni per lavori rallentamenti e code in via dei laterani è in via della Ferratella in Laterano per lavori di potatura è chiusa ...