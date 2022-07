Tennis, ATP Kitzbuehel 2022: Thiem ai quarti di finale, avanza anche un tris spagnolo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si sono delineati i quarti di finale del torneo ATP di Kitzbuehel. Sulla terra di casa Dominic Thiem prosegue nel suo ottimo momento, centrando l’accesso tra i migliori otto. L’austriaco ha sconfitto il connazionale Sebastian Ofner in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. L’ex numero tre del mondo affronterà ora il tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato dopo Ivan Gakhov dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 6-4. Giornata molto positiva per il Tennis spagnolo, con ben tre qualificati per i quarti di finale. Il poker è stato mancato solo da Pablo Andujar, battuto dal sorprendente austriaco Filip Misoli, numero 212 del mondo, che ha battuto il Tennista iberico con un perentorio 6-4 6-0. La ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si sono delineati ididel torneo ATP di. Sulla terra di casa Dominicprosegue nel suo ottimo momento, centrando l’accesso tra i migliori otto. L’austriaco ha sconfitto il connazionale Sebastian Ofner in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. L’ex numero tre del mondo affronterà ora il tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato dopo Ivan Gakhov dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 6-7 6-4. Giornata molto positiva per il, con ben tre qualificati per idi. Il poker è stato mancato solo da Pablo Andujar, battuto dal sorprendente austriaco Filip Misoli, numero 212 del mondo, che ha battuto ilta iberico con un perentorio 6-4 6-0. La ...

