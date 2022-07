Serie A, le ufficialità di oggi: Kim Min-jae al Napoli! Due cessioni per la Lazio, una per l'Atalanta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo giornata di mercato che si chiude con tante trattative in corso. Tra tutte, a tenere banco in casa Milan è quella per Charles De... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo giornata di mercato che si chiude con tante trattative in corso. Tra tutte, a tenere banco in casa Milan è quella per Charles De...

LALAZIOMIA : Serie A, le ufficialità di oggi: Kim Min-jae al Napoli! Due cessioni per la Lazio, una per l'Atalanta - palermo24h : LIVE TMW – Serie C, le ufficialità di oggi Avellino, ecco Dall’Oglio. Radrezza al Padova - tcm24com : Serie C, ecco le ufficialità di oggi #serieC #mercato - Cucciolina96251 : RT @FabioAlampi: #Inter, Riccardo #Goffi (attaccante, 2002) rescinde il suo contratto e si trasferisce in Serie D al Città di Varese, squad… - thorwong : RT @FabioAlampi: #Inter, Riccardo #Goffi (attaccante, 2002) rescinde il suo contratto e si trasferisce in Serie D al Città di Varese, squad… -