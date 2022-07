Manfredi | “Ponticelli? Dislocheremo diversamente le forze dell’ordine”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ci saranno due tipi di azione” per affrontare l’emergenza di, area della periferia di Napoli coinvolta da omicidi e azioni di camorra. Vale a dire: “Il dislocamento diverso dellenella città e il dislocamento di personale più dinamico”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoa margine della firma del Protocollo con Conai per i rifiuti. Il primo cittadino, dopo il vertice sulla questione nella sede della Prefettura, ha detto che si punterà sull’esercito e ha anche sottolineato che serve un “sistema di dislocazione di personale più dinamico rispetto al passato, con interventi di alto impatto che toccheranno varie arie della città”. “Faremo un focus specifico – ha spiegato– sudove ...

cronachecampane : Napoli, Pd e Manfredi a Ponticelli, assemblea contro la camorra #manfredi #Napoli #pd #ponticelli - sudreporter : #Napoli, dopo omicidi e bombe il @PDNapoli con il sindaco @GaeManfredi a Ponticelli il 28 luglio per un'assemblea… -

Sono le misure adottate dal comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, Claudio Palomba , alla quale hanno partecipato il sindaco di Napoli, Gaetano, con l'...Non ho nulla controma la sua squadra deve essere all'altezza, non basta seguire logiche ... l'urlo daa Pianura: 'La camorra ammazza gli innocenti' Agguato, la camorra ...Operazioni «Alto impatto» in zone critiche, rimodulazione dei servizi dell'operazione «Strade Sicure», incremento ...Napoli. "Gli episodi degli ultimi giorni verificatisi in citta', ci portano ancora una volta ad affermare con forza che siamo dinanzi ad un problema dalla ...