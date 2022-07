Malagò | “Ritardo opere Milano-Cortina 2026? Fa parte della nostra storia”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Giovanniha risposto in questo modo alla domanda se si riuscirà a colmare i ritardi nella realizzazione delleper: “Non è così scontato. Faridursi a rincorrere il”. Il presidente del CONI ha poi sottolineato: “Ilnasce dal tempo perso per allestire l’agenzia per le infrastrutture. Non aiuta il fatto che ogni anno cambiano governi. Detto questo non è una cosa che riguarda lo sport o il comitato organizzatore che si deve occupare di organizzare al meglio i giochi olimpici e paralimpici. Poi c’è un’altra struttura pubblica che deve seguire al meglio nei tempi previsti e nel minor tempo possibile poche...