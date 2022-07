Lufthansa | oltre 1 000 voli cancellati per sciopero del personale

telodogratis : Lufthansa: oltre 1000 voli cancellati per sciopero personale - rada_maja : RT @ticinonews: Lufthansa, oltre 1’000 voli cancellati - ticinonews : Lufthansa, oltre 1’000 voli cancellati - Profilo3Marco : RT @LaStampa: Lufthansa, oltre 1000 voli cancellati per lo sciopero del personale - Profilo3Marco : RT @Corriere: Scioperi, Lufthansa cancella oltre mille voli: 134 mila passeggeri restano a terra -

Colpiti 134mila passeggeri che dovranno cambiare i propri piani nel pieno delle ferie. Il sindacato rivendica un aumento degli stipendi del 9,5% per 20mila ...Il vettore ha anticipato che i disagi 'potrebbero protrarsi fino al fine settimana' :allo sciopero, ancheaffronta come tutte le compagnie un contesto di instabilità negli aeroporti,...È iniziato lo sciopero del personale di terra della Lufthansa, che ha annunciato per oggi la cancellazione di oltre mille voli dagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. Una protesta indetta dal ...È iniziato lo sciopero del personale di terra della Lufthansa: la compagnia tedesca ha annunciato per oggi la cancellazione di oltre mille voli dagli scali di Monaco e Francoforte. La protesta indetta ...