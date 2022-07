Lufthansa | oltre 1 000 voli cancellati per sciopero del personale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) È iniziato lodeldi terra della, che ha annunciato per oggi la cancellazione dimilledagli scali tedeschi di Monaco e Francoforte. Una protesta indetta dal sindacato Verdi dalle 3:45 del 27 luglio, fino alle 6 del 28. L’iniziativa sindacale, nel clima incandescente provocato dall‘emergenzache sta mettendo in tilt il traffico aereo nella repubblica federale, colpirà 134mila passeggeri che dovranno cambiare i propri piani nel pieno delle ferie. Il sindacato Verdi il mese scorso ha chiesto un aumento di stipendio del 9,5%, o almeno 350 euro in più al mese per 12 mesi, per circa 20.000 lavoratori che si dice siano schiacciati dall’inflazione e siano stati oberati di lavoro a causa della carenza dinegli ...