Litiga con i vicini per l’immondizia, poi li aggredisce con la mazza da baseball: due giovani in ospedale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aprilia. Una discussione per futili motivi, tra vicini, residenti nello stesso condominio, che poi è degenerata fino a che uno dei tre non ha deciso di impugnare la sua mazza da baseball e colpire violentemente gli altri due. Tre i totale i protagonisti di questa folle vicenda: un uomo e due ragazzi. Litigio tra vicini finito male L’uomo, dopo le prime battute, non si è lasciato sfuggire l’occasione di sfoggiare il suo arnese da combattimento e ha colpito i ragazzi che di certo non si aspettavano una reazione del genere, data la banalità della lite. Due ragazzi colpiti con la mazza da baseball I ragazzi colpiti sono stati portati immediatamente in ospedale. Date le loro condizioni si è reso necessario anche il ricovero presso la casa di cura città di Aprilia. Davvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Aprilia. Una discussione per futili motivi, tra, residenti nello stesso condominio, che poi è degenerata fino a che uno dei tre non ha deciso di impugnare la suadae colpire violentemente gli altri due. Tre i totale i protagonisti di questa folle vicenda: un uomo e due ragazzi. Litigio trafinito male L’uomo, dopo le prime battute, non si è lasciato sfuggire l’occasione di sfoggiare il suo arnese da combattimento e ha colpito i ragazzi che di certo non si aspettavano una reazione del genere, data la banalità della lite. Due ragazzi colpiti con ladaI ragazzi colpiti sono stati portati immediatamente in. Date le loro condizioni si è reso necessario anche il ricovero presso la casa di cura città di Aprilia. Davvero ...

