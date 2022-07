chattie00 : @LaStampa Le spine di Conte se le è prese Letta - LaStampa : Le spine di Conte - ronconimaurizi : Le spine delle coalizioni - AleLMGO : @pietromichi Con Chiesa in campo abbiamo fatto schifo uguale. Con Vlahovic pure. Nell’anno di Conte la differenza l… - ZenatiDavide : Un Grillo poco saggio e ficcanaso s’è intromesso tra Conte e Draghi facendo sprofondare M5s: In Italia, ma anche ne… -

La Stampa

... avremo sempre e solo governanti senza principi, con ledorsali di pongo, che obbediscono a ... Invece il partito di, il M5S, anche se ha perso molti elettori, resta saldo sopra l'11 ......politiche responsabili per la crisi " aperta dal Movimento Cinque Stelle guidato da Giuseppe,...la questione della turbina e l'invocazione di cause di forza maggiore ) per tenere l'Ue sulle... Le spine di Conte Il lettore mi risparmi la lista dei motivi contro di lui: li so tutti e anche qualcuno in più. Ma ce n’è uno a suo favore che li supera in altezza ed è decisivo: in fondo, Conte è il solo che ha davve ..."Se vuole salvare la sua creatura deve fare solo un onesto mea culpa e ritirarsi in privato". L'opinione di Roberto Marchesi ...