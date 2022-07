F1, Ferrari senza leader in squadra: difficile lottare per un Mondiale su queste basi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci si sta già proiettando in F1 al 13° round del Mondiale 2022. Dopo l’appuntamento di Le Castellet (Francia), il Circus guarda all’Ungheria. Sull’Hungaroring la Ferrari spera di cancellare i risultati poco positivi della tappa transalpina, anche se a 10 GP dal termine si ha la netta sensazione che il titolo Mondiale sia un miraggio. L’errore di Charles Leclerc ha infatti privato il monegasco di 25 punti potenziali e nello stesso tempo ha rafforzato la leadership dell’olandese Max Verstappen, con 63 lunghezze di margine sul Ferrarista in graduatoria. E’ chiaro che allo stato attuale delle cose servirebbe una specie di “miracolo”, ma soprattutto sarebbe necessario un cambio di passo nella gestione della scuderia di Maranello. Nel corso di questo campionato, infatti, si è percepito piuttosto chiaramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ci si sta già proiettando in F1 al 13° round del2022. Dopo l’appuntamento di Le Castellet (Francia), il Circus guarda all’Ungheria. Sull’Hungaroring laspera di cancellare i risultati poco positivi della tappa transalpina, anche se a 10 GP dal termine si ha la netta sensazione che il titolosia un miraggio. L’errore di Charles Leclerc ha infatti privato il monegasco di 25 punti potenziali e nello stesso tempo ha rafforzato laship dell’olandese Max Verstappen, con 63 lunghezze di margine sulsta in graduatoria. E’ chiaro che allo stato attuale delle cose servirebbe una specie di “miracolo”, ma soprattutto sarebbe necessario un cambio di passo nella gestione della scuderia di Maranello. Nel corso di questo campionato, infatti, si è percepito piuttosto chiaramente ...

