F1 | Charles Leclerc è una “cicala” | ma anche Senna cominciò così Max Verstappen è “meglio” di Schumacher e Stewart!

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC CONTRO LE BARRIERE ?? La gara di Charles finisce così quando era in testa LIVE ? - SkySportF1 : ?? L'URLO DI LECLERC ?? Charles disperato dopo l'incidente I risultati ? - Francescaaaaaar : RT @FRAXCHARLES: preferisco soffrire, ma di lasciare il tuo carro non ci penso proprio. io rimango qui nel bene e nel male, sempre al tuo f… - gaiaxcharlos : RT @FRAXCHARLES: preferisco soffrire, ma di lasciare il tuo carro non ci penso proprio. io rimango qui nel bene e nel male, sempre al tuo f… -

La Ferrari in Francia ha portato un nuovo fondo con il quale sono state equipaggiate progressivamente nel corso delle sessioni tutte e due le F1 - 75 die Carlos Sainz. Mentre in Red Bull non tutte le ultime modifiche al fondo sono state positive il lavoro svolto a Maranello in fabbrica ha sempre dato alla Scuderia materiali capaci di ...... una prestazione maiuscola impreziosita dai sorpassi ai danni di George Russell e di Sergio Perez che ha dato seguito alla scia offerta ain Q3 sabato in Qualifica. Un video ...Helmut Marko ha aperto alla possibilità che i piloti della Red Bull partano dal fondo dello schieramento per effetto dell'introduzione di una quarta power unit ...Rispetto all'anno scorso il passo avanti della Rossa è stato enorme, ma non sufficiente per vincere il campionato.