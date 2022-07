Elodie debutta come attrice

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Il debutto è fissato per il 22 settembre.sbarca al cinemaprotagonista in Ti mangio il cuore, una crime story di Pippo Mezzapesa che parla di guerre di mafia e passioni fatali L'articolo proviene da DireDonna.

Elodie debutta a Venezia: durante le riprese del film aveva fatto adottare otto cuccioli di cane

al cinema con il film "Ti mangio il cuore". La cantante romana nota al pubblico per le sue canzoni ora si cimenterà in un nuovo progetto al Cinema. Sarà Marilena, la moglie di un boss. Elodie sbarca al cinema come attrice protagonista in Ti mangio il cuore, una crime story di Pippo Mezzapesa che parla di guerre di mafia.