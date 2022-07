Automobili, arriva il nuovo obbligo: se non lo osservi ti sequestrano la macchina (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per le nostre care Automobili le noie non sono finite. arrivano altre regole, è c’è un nuovo obbligo da rispettare. Ecco quale è Un’altra legge che riguarda in prima persona gli Automobilisti è quella che è entrata in vigore a partire dal primo luglio. E che potrà causare delle conseguenze negative se non viene rispettata. Infatti, coloro che possiedono un’automobile, hanno tempo fino al 30 giugno per installare nel loro veicolo un oggetto molto importante. Ma di cosa si tratta? Di sicuro in molti sono a conoscenza del fatto che, a partire dal primo luglio, è obbligatorio installare sulla propria auto la scatola nera. Un oggetto utile per ricostruire le dinamiche degli incidenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di un qualcosa che viene collegato agli incidenti aerei, in ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per le nostre carele noie non sono finite.no altre regole, è c’è unda rispettare. Ecco quale è Un’altra legge che riguarda in prima persona glisti è quella che è entrata in vigore a partire dal primo luglio. E che potrà causare delle conseguenze negative se non viene rispettata. Infatti, coloro che possiedono un’automobile, hanno tempo fino al 30 giugno per installare nel loro veicolo un oggetto molto importante. Ma di cosa si tratta? Di sicuro in molti sono a conoscenza del fatto che, a partire dal primo luglio, è obbligatorio installare sulla propria auto la scatola nera. Un oggetto utile per ricostruire le dinamiche degli incidenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di un qualcosa che viene collegato agli incidenti aerei, in ...

