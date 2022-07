ATP Umago 2022, Giulio Zeppieri approda ai quarti di finale battendo Galan in tre set! (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giulio Zeppieri ci ha preso gusto. Altro successo per il tennista romano nel torneo di Umago, in Croazia, il secondo della sua carriera nel circuito maggiore: questa volta la sua vittima è il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 in poco più di due ore. Per lui ora ai quarti uno tra Holger Rune, numero 3 del tabellone, e Bernabe Zapata Miralles. Nei primi frangenti della partita è il colombiano a patire di più al servizio, tanto che Giulio ottiene due palle break nel gioco di apertura, ma non riesce a sfruttarle. Dopo un periodo di sostanziale equilibrio, un’altra occasione arriva nel settimo gioco grazie ad un dritto lungolinea imprendibile: stavolta il vantaggio arriva tramite una risposta profonda incontrollabile per Galan. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022)ci ha preso gusto. Altro successo per il tennista romano nel torneo di, in Croazia, il secondo della sua carriera nel circuito maggiore: questa volta la sua vittima è il colombiano Daniel ElahiRiveros con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 in poco più di due ore. Per lui ora aiuno tra Holger Rune, numero 3 del tabellone, e Bernabe Zapata Miralles. Nei primi frangenti della partita è il colombiano a patire di più al servizio, tanto cheottiene due palle break nel gioco di apertura, ma non riesce a sfruttarle. Dopo un periodo di sostanziale equilibrio, un’altra occasione arriva nel settimo gioco grazie ad un dritto lungolinea imprendibile: stavolta il vantaggio arriva tramite una risposta profonda incontrollabile per. ...

