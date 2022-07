ATP Atlanta 2022, vittorie di Jenson Brooksby e di Tommy Paul, Nick Kyrgios rinuncia per problemi all’anca (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giornata di primo turno che è andata in archivio ad Atlanta. Sul cemento americano match di un certo spessore sono andati in scena. In primis, da sottolineare la rinuncia dell’australiano Nick Kyrgios. Il finalista di Wimbledon 2022 ha ancora problemi all’anca e per questo ha deciso di dare forfait, non potendo quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno in questo evento. E’ subentrato in tabellone il francese Adrian Mannarino (n.78 del mondo), lucky loser, che ha sfruttato bene l’occasione, battendo per 6-3 7-6 (7) il tedesco Peter Gojowczyk (n.88 del ranking). Nel prossimo turno il transalpino giocherà contro l’americano Andres Martin (wild card) che a sorpresa ha battuto l’aussie Thanasi Kokkinakis (n.69 ATP) per 6-3 6-2. Nel confronto tra concretezza ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Giornata di primo turno che è andata in archivio ad. Sul cemento americano match di un certo spessore sono andati in scena. In primis, da sottolineare ladell’australiano. Il finalista di Wimbledonha ancorae per questo ha deciso di dare forfait, non potendo quindi difendere il titolo conquistato lo scorso anno in questo evento. E’ subentrato in tabellone il francese Adrian Mannarino (n.78 del mondo), lucky loser, che ha sfruttato bene l’occasione, battendo per 6-3 7-6 (7) il tedesco Peter Gojowczyk (n.88 del ranking). Nel prossimo turno il transalpino giocherà contro l’americano Andres Martin (wild card) che a sorpresa ha battuto l’aussie Thanasi Kokkinakis (n.69 ATP) per 6-3 6-2. Nel confronto tra concretezza ed ...

