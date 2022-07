Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 26 luglio 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 26 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Innamorarsi a Bora Bora ha totalizzato in media 2081 spettatori (14.37% di share). Il film Un boss in salotto su Canale5 ha conquistato in media 1732 spettatori (share 12.55%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 su Italia1 ha realizzato 1295 spettatori (11.89%). Su Rai2 il calcio femminile, con la partita UEFA Woman’s Euro 2022: Inghilterra-Svezia ha portato a casa 697 spettatori (4.60%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 718 (5.80%). Su Rete4 la serie tv Harry Wild – ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 luglio 2022) Idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Innamorarsi a Bora Bora ha totalizzato in media 2081 spettatori (14.37% di share). Il film Un boss in salotto su Canale5 ha conquistato in media 1732 spettatori (share 12.55%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1295 spettatori (11.89%). Su Rai2 il calcio femminile, con la partita UEFA Woman’s Euro: Inghilterra-Svezia ha portato a casa 697 spettatori (4.60%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 718 (5.80%). Su Rete4 la serie tv Harry Wild – ...

