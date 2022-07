Verso il voto, Letta: “Pronto a fare da front runner”. E incontra Di Maio e Sala. Il sindaco: “Do una mano, non sono della partita”. Conte: “M5s andrà da solo e sarà il terzo incomodo” (Di martedì 26 luglio 2022) Letta: «O noi o Meloni». Brunetta a Salvini: «Da Papeete a Draghicidio, prezzo dell’irresponsabilità si paga». Domani vertice del centrodestra, giovedì direzione Fdi Leggi su lastampa (Di martedì 26 luglio 2022): «O noi o Meloni». Brunetta a Salvini: «Da Papeete a Draghicidio, prezzo dell’irresponsabilità si paga». Domani vertice del centrodestra, giovedì direzione Fdi

LaStampa : La giornata della vergogna. Draghi alle 9 alla Camera e subito dopo salirà al Quirinale per dimettersi, si va verso… - gatta_pantera : RT @Libero_official: Da #Calenda alla #Carfagna, fino a #Toti: il segretario dem #Letta punta a imbarcare chiunque per il voto, soprattutto… - AuricchioAurora : @Anna2Ary @catenaaurea66 Ma poi perché perdonare?Io non mi sento per niente in colpa per il fatto di nutrire il mas… - pl1952 : Verso il voto, Letta: “Pronto a fare da front runner”. E incontra Di Maio e Sala. Il sindaco: “Do una mano, non son… - SoccorsiG : Meloni: se non ci mettiamo d’accordo sul candidato premier non ha senso andare al governo insieme Farebbe pieno s… -