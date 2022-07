Tommaso Zorzi, muore il nonno del fidanzato e lui è in vacanza: partono le critiche ma lui risponde con forza (Di martedì 26 luglio 2022) Bufera su Tommaso Zorzi: il conduttore si sarebbe trovato sommerso dalle critiche nel momento in cui ha postato alcune immagini che lo vedono rilassato in vacanza. La cosa non sarebbe stata gradita da qualcuno che avrebbe fatto notare che mentre lui postava foto che lo mostravano in pace con il mondo, il fidanzato Tommaso Stanzani su Instagram dava la notizia della morte del nonno. Zorzi, ad ogni modo, ha reagito con forza alle critiche. Tommaso Stanzani, è morto il nonno del ballerino Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme ormai da tempo: uno ex gieffino e ora conduttore televisivo, l’altro ballerino di successo, la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 luglio 2022) Bufera su: il conduttore si sarebbe trovato sommerso dallenel momento in cui ha postato alcune immagini che lo vedono rilassato in. La cosa non sarebbe stata gradita da qualcuno che avrebbe fatto notare che mentre lui postava foto che lo mostravano in pace con il mondo, ilStanzani su Instagram dava la notizia della morte del, ad ogni modo, ha reagito conalleStanzani, è morto ildel ballerinoStanzani stanno insieme ormai da tempo: uno ex gieffino e ora conduttore televisivo, l’altro ballerino di successo, la ...

