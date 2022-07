Scarpe comode e femminili: un connubio possibile (Di martedì 26 luglio 2022) Chi dice che le Scarpe con tacco debbano per forza fare rima con scomodità? Oggi, grazie a nuove tecnologie e materiali, è infatti possibile trovare numerosi modelli capaci di combinare comfort e femminilità. La donna moderna è spesso impegnata in mille faccende e avverte quindi il bisogno di indossare dei prodotti volti a diventare i suoi alleati numero uno. Calzature per ogni gusto Le calzature comode prodotte da Dora Shoes sono capaci di andare incontro alle esigenze di ogni donna, a partire dal modello tanghero, ovvero ispirato alle Scarpe utilizzate dalle ballerine della celebre danza argentina. Si tratta di Scarpe provviste di cinturino regolabile alla caviglia più uno collocato sul collo del piede, il quale ha il potere di slanciare immediatamente polpacci e caviglie. Esse si ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 26 luglio 2022) Chi dice che lecon tacco debbano per forza fare rima con scomodità? Oggi, grazie a nuove tecnologie e materiali, è infattitrovare numerosi modelli capaci di combinare comfort età. La donna moderna è spesso impegnata in mille faccende e avverte quindi il bisogno di indossare dei prodotti volti a diventare i suoi alleati numero uno. Calzature per ogni gusto Le calzatureprodotte da Dora Shoes sono capaci di andare incontro alle esigenze di ogni donna, a partire dal modello tanghero, ovvero ispirato alleutilizzate dalle ballerine della celebre danza argentina. Si tratta diprovviste di cinturino regolabile alla caviglia più uno collocato sul collo del piede, il quale ha il potere di slanciare immediatamente polpacci e caviglie. Esse si ...

