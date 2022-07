Persone dietro la facciata (Di martedì 26 luglio 2022) Se l’architettura non viene fatta per le Persone, per che cos’altro la facciamo? Con queste parole il vincitore del Pritzker Prize 2022, Diébédo Francis Kéré, sintetizza la sua visione. È stato scelto dalla giuria per la sua capacità di «trovare modi brillanti, stimolanti e rivoluzionari» per risolvere temi dell’architettura contemporanea. «Kéré contribuisce al dibattito incorporando le dimensioni locale, nazionale, regionale e globale in un equilibrio molto personale tra esperienza di base, qualità accademica, low tech, high tech e reale multiculturalismo». Il suo lavoro cambia gli schemi non più sostenibili di produzione e consumo. Attivo in tutto il mondo, realizza interventi con cui diffonde i principi chiave del suo studio come l’uso scultoreo della luce naturale, gli elementi simbolici, il richiamo alle sue radici. Gando (Burkina Faso), 2001, scuola elementare È ... Leggi su linkiesta (Di martedì 26 luglio 2022) Se l’architettura non viene fatta per le, per che cos’altro la facciamo? Con queste parole il vincitore del Pritzker Prize 2022, Diébédo Francis Kéré, sintetizza la sua visione. È stato scelto dalla giuria per la sua capacità di «trovare modi brillanti, stimolanti e rivoluzionari» per risolvere temi dell’architettura contemporanea. «Kéré contribuisce al dibattito incorporando le dimensioni locale, nazionale, regionale e globale in un equilibrio molto personale tra esperienza di base, qualità accademica, low tech, high tech e reale multiculturalismo». Il suo lavoro cambia gli schemi non più sostenibili di produzione e consumo. Attivo in tutto il mondo, realizza interventi con cui diffonde i principi chiave del suo studio come l’uso scultoreo della luce naturale, gli elementi simbolici, il richiamo alle sue radici. Gando (Burkina Faso), 2001, scuola elementare È ...

