Omicidio Chiara Gualzetti | 17enne condannato a 16 anni

(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ una sentenza che ha riconosciuto valore all’attività fatta dal pubblico ministero ma anche da me e dai miei consulenti, che siamo riusciti a dimostrare che il ragazzo era sicuramente capace di intendere e di volere”. Lo dice all’Adnkronos l’avvocato GiovAnnunziata, legale della famiglia di, la 16enne uccisa il 27 giugno dello scorso anno a Monteveglio daldal gup del tribunale per i minorenni di Bologna a 16e 4 mesi. “Si tratta di un soggetto minorenne e secondo quello che è l’ordinamento giudiziario del Tribunale minorile – aggiunge l’avvocato – è stata una sentenza che ha ritenuto applicabile il massimo di quello che era prevedibile. Ha avuto preponderanza l’attività del pubblico ministero nel valorizzare le aggravanti ...

Sedici anni e quattro mesi . È questa la condanna decisa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Bologna per il ragazzo imputato per l'diGualzetti , la giovane uccisa il 27 giugno 2021 il cui corpo è stato ritrovato ai margini di un bosco vicino all' Abbazia di Monteveglio , non lontano da casa sua. Insieme a ...Lo dice all'Adnkronos l'avvocato Giovanni Annunziata, legale della famiglia diGualzetti, la 16enne uccisa il 27 giugno dello scorso anno a Monteveglio dal 17enne condannato dal gup del ...La sentenza è arrivata nel tardo pomeriggio. Il ragazzo, coetaneo della 15enne uccisa nel parco dell'abbazia di Monteveglio un anno fa, aveva ...L'amico della 15enne uccisa a Monteveglio nel giugno del 2021 aveva confessato il delitto. Il padre: "Giustizia è stata fatta" ...