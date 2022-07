Musica e risate per l’Estate a Fondi: ecco il programma di agosto (Di martedì 26 luglio 2022) Entra nel vivo il cartellone “R…Estate a Fondi”. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, caratterizzati da momenti culturali, artistici, teatrali e Musicali nelle location storiche della città, ad agosto tornano i grandi eventi in Piazza De Gasperi. Ci sarà da ridere il 20 agosto con Max Giusti, ma anche da sognare il giorno successivo con le più famose colonne sonore di Ennio Morricone eseguite dall’orchestra internazionale Xilon. Ad aprire il suggestivo concerto, organizzato in occasione della Giornata dell’accoglienza turistica, saranno due ospiti d’eccezione: Irene D’Arcangelis e Giuseppe Piras, piccoli protagonisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro. La grande Musica e la Notte Bianca Grande spazio alla Musica, quindi, ma con proposte e sonorità inedite per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022) Entra nel vivo il cartellone “R…Estate a”. Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, caratterizzati da momenti culturali, artistici, teatrali eli nelle location storiche della città, adtornano i grandi eventi in Piazza De Gasperi. Ci sarà da ridere il 20con Max Giusti, ma anche da sognare il giorno successivo con le più famose colonne sonore di Ennio Morricone eseguite dall’orchestra internazionale Xilon. Ad aprire il suggestivo concerto, organizzato in occasione della Giornata dell’accoglienza turistica, saranno due ospiti d’eccezione: Irene D’Arcangelis e Giuseppe Piras, piccoli protagonisti della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro. La grandee la Notte Bianca Grande spazio alla, quindi, ma con proposte e sonorità inedite per ...

