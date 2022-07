MotoGP | Joan Mir e Miguel Oliveira ultimi tasselli per completare la griglia 2023 Porte chiuse per Celestino Vietti?

(Di martedì 26 luglio 2022) Il Motomondiale è attualmente “fermo ai box”, ma l’attività in pista ricomincerà nel weekend tra il 5 e il 7 agosto con il Gran Premio di Gran Bretagna. Si sta comunque lavorando dietro le quinte, soprattutto per definire i connotati delladi partenza. Il ritiro di Suzuki ridurrà da 24 a 22 il numero di moto presenti in pista, con l’ovvia conseguenza di obbligare alcuni attuali protagonisti dellaa uscire di scena. Altri, invece, cambieranno casacca. Qual è, dunque, la situazione aggiornata? Se guardiamo ai Factory Team, tre sono già decisi. Yamaha e Aprilia proseguiranno con gli attuali tandem (rispettivamente Quartararo-Morbidelli e Aleix Espargarò-Viñales). Ktm, oltre a confermare Brad Binder, ha già finalizzato l’ingaggio di Miller, lasciato a piedi dalla Ducati. Quest’ultima ha un punto fermo in Bagnaia, ma ...

MotorcycleSp : Joan Mir ha vinto il suo secondo titolo mondiale e il primo titolo MotoGP nella stagione 2020, al su... #MotoGP… - MotorcycleSp : Oltre ad essere campionessa nel 2017 quando gareggia in Moto3, Joan Mir è anche una campionessa dell... #MotoGP… - gponedotcom : Ieri l'annuncio che il suo attuale compagno di squadra in Suzuki, Alex Rins ha firmato con LCR con un contratto dir… - gponedotcom : L'HRC si rafforza con l'arrivo del pilota Suzuki nel suo team satellite. Si attende l'ufficializzazione dell'ingagg… -

Delude il campione del mondo 2020Mir. Le pagelle di Paolo Beltramo sulla scuderia di ......dell'abbandono della Suzuki ha smosso diverse pedine sullo scacchiere del mercato della, che ... Così come la collocazione diMir e il nome del successore di Dovizioso, che ha deciso di non ...Sabato avete partecipato in tantissimi. Volete scoprire se le moto che avete votato sono sempre in gara Ecco i risultati degli ottavi di finale e le moto che sono passate ai quarti di finale ...ROMA - " Ho avuto paura di perdere il mio lavoro o di andare a finire su una moto che non fosse competitiva. Sono molto contento perché non mi vedevo su una moto non ufficiale. Ho molta esperienza per ...