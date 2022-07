Messi - Ramos, come ai vecchi tempi: nervi tesi in allenamento al Psg (Di martedì 26 luglio 2022) La scena sarà piaciuta almeno a Christophe Galtier. Il nuovo allenatore del Psg infatti vuole una squadra più cattiva. I primi effetti si vedono già, in allenamento. E non è detto che siano di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) La scena sarà piaciuta almeno a Christophe Galtier. Il nuovo allenatore del Psg infatti vuole una squadra più cattiva. I primi effetti si vedono già, in. E non è detto che siano di ...

calciatorisocia : ??VIDEO| Messi-Ramos, come ai vecchi tempi: nervi tesi in allenamento al PSG - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Messi-Ramos, come ai vecchi tempi: nervi tesi in allenamento al #Psg - ETGazzetta : Messi-Ramos, come ai vecchi tempi: nervi tesi in allenamento al #Psg - melodyinter1 : VIDEO: Lionel Messi and Sergio Ramos clash during PSG training - Ologben4Adedayo : RT @kessmusictv: VIDEO: Lionel Messi and Sergio Ramos clash during PSG training -