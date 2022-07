Matteo Renzi chiede asilo politico al Pd. E boccia Letta premier (Di martedì 26 luglio 2022) Italia Viva bolle. Matteo Renzi che fino a qualche minuto prima della caduta del governo Draghi si aggirava con il mento all’insù per i corridoi del Parlamento convinto di tenere il boccino in mano ora annaspa alla ricerca di un pertugio. Italia Viva bolle. Matteo Renzi annaspa alla ricerca di un pertugio La “comunità di Italia Viva” intanto graficamente si scioglie nel nuovo logo di partito dove campeggia il nome del senatore fiorentino, a riprova che quel progetto politico può provare a rientrare in Parlamento solo grazie alla popolarità del suo padrone. Ma la popolarità di Renzi, non è una sorpresa, è tutt’altro che fiorente. Negli uffici del Partito democratico girano sondaggi che indicano Renzi come portatore forse di un 2%, accettandolo nel “campo largo” che ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Italia Viva bolle.che fino a qualche minuto prima della caduta del governo Draghi si aggirava con il mento all’insù per i corridoi del Parlamento convinto di tenere il boccino in mano ora annaspa alla ricerca di un pertugio. Italia Viva bolle.annaspa alla ricerca di un pertugio La “comunità di Italia Viva” intanto graficamente si scioglie nel nuovo logo di partito dove campeggia il nome del senatore fiorentino, a riprova che quel progettopuò provare a rientrare in Parlamento solo grazie alla popolarità del suo padrone. Ma la popolarità di, non è una sorpresa, è tutt’altro che fiorente. Negli uffici del Partito democratico girano sondaggi che indicanocome portatore forse di un 2%, accettandolo nel “campo largo” che ha ...

