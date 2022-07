Lutto nel cinema | addio a Paul Sorvino | l’attore protagonista di “Quei bravi ragazzi”

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 luglio 2022) È morto a 83 anni in Indiana per cause naturalistatunitense, noto per ruoli come quello del mafiosoie Cicero in ‘’ e del sergente Phil Cerreta in ‘Law & Order’. A rendere nota la drammatica notizia Dee Dee. In oltre cinquant’anni di carriera,, nato a Brooklyn nel 1939 da padre napoletano e madre di origini molisane, si è più volte calato nei panni di poliziotto o del gangster italoamericano. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Giorgia Soleri e il tentato suicidio: la confessione è da brividi É scomparso ad 83 anniitalo americano noto per la sua partecipazione in ...