Logistica e E-Commerce | perché è indispensabile?

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 26 luglio 2022) Ricerche effettuate recentemente confermano che quasi la metà dei brand europei crede che il successo del proprio esia fortemente influenzato dalle capacità logistiche dello stesso. Effettivamente, al contrario di quanto molti possano pensare, l’ambito della, per gli ein particolare, può essere davvero complesso se non gestito adeguatamente e, così come gli stessi imprenditori sostengono, può influenzare il successo della propria attività. Non è infrequente che gli e, soprattutto quelli appena fondati o comunque dalle piccole dimensioni, abbiano delle difficoltà nella gestione della: si pensi, per esempio, ai business appena lanciati che ricevono, per fortuna, tantissimi ordini ma, allo stesso tempo, non sanno come organizzarsi per garantire un servizio di ...