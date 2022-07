LIVE Musetti-Bedene 6-2 3-6 1-0, ATP Umago in DIRETTA: lo sloveno vince il secondo set, si va al terzo (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Game Musetti! Parte bene Lorenzo in questo terzo e decisivo set. 40-30 Seconda molto delicata giocata con grande pesantezza, chiude poi con il successivo dritto Musetti. 30-30 Cattivo rimbalzo e chiusura facile del punto per Bedene, attenzione. 30-15 Lunga l’accelerazione di dritto tentata dal 2002 carrarino. 30-0 Uno due micidiale dell’azzurro. 15-0 Prima vincente di Musetti. terzo SET 21:37 Il break in apertura di Musetti sembrava presagire un rapido epilogo di questo match, invece lo sloveno, ritrovatosi con le spalle al muro, inizia a giocare a tutto braccio e infila una serie di 4 game consecutivi, gestendo poi il vanatggio nei momenti finali del set e ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game! Parte bene Lorenzo in questoe decisivo set. 40-30 Seconda molto delicata giocata con grande pesantezza, chiude poi con il successivo dritto. 30-30 Cattivo rimbalzo e chiusura facile del punto per, attenzione. 30-15 Lunga l’accelerazione di dritto tentata dal 2002 carrarino. 30-0 Uno due micidiale dell’azzurro. 15-0 Primante diSET 21:37 Il break in apertura disembrava presagire un rapido epilogo di questo match, invece lo, ritrovatosi con le spalle al muro, inizia a giocare a tutto braccio e infila una serie di 4 game consecutivi, gestendo poi il vanatggio nei momenti finali del set e ...

