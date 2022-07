La Talpa | notizia che sconvolge il pubblico | cosa sta succedendo

Leggi su sologossip

(Di martedì 26 luglio 2022) In base a quanto annunciato, Ladovrebbe tornare nel 2023: ladi TvBlog sulla nuova edizione del reality lascia increduli! Da quando, nel 2000, con l’arrivo del reality Grande Fratello fece per la prima volta il suo ingresso in tv questo nuovo genere di programma, negli anni se ne sono avvicendati diversi sia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.