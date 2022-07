Juventus, via gli esuberi: Aaron Ramsey risolve il contratto (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna di sfoltimento della rosa della Juventus parte da Aaron Ramsey. Ufficiale l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore gallese che era in scadenza nel 2023 . E’ lo stesso club bianconero a comunicarlo attraverso una nota pubblicata sui propri profili social. Finisce quindi l’avventura in bianconero del centrocampista, iniziata nell’estate del 2019, quando arrivò da svincolato all’Arsenal e vissuta tra alti e bassi fino a gennaio scorso quando concluse la stagione con la maglia dei Rangers di Glasgow. 69 presenze in tutto con la maglia bianconera segnando 6 gol e fornendo 6 assist. Molto probabilmente Ramsey nei prossimi giorni tornerà in Premier League, firmando un contratto con il Nottingham Forest. July 26, 2022 Alla ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna di sfoltimento della rosa dellaparte da. Ufficiale l’accordo per la risoluzione consensuale deldel calciatore gallese che era in scadenza nel 2023 . E’ lo stesso club bianconero a comunicarlo attraverso una nota pubblicata sui propri profili social. Finisce quindi l’avventura in bianconero del centrocampista, iniziata nell’estate del 2019, quando arrivò da svincolato all’Arsenal e vissuta tra alti e bassi fino a gennaio scorso quando concluse la stagione con la maglia dei Rangers di Glasgow. 69 presenze in tutto con la maglia bianconera segnando 6 gol e fornendo 6 assist. Molto probabilmentenei prossimi giorni tornerà in Premier League, firmando uncon il Nottingham Forest. July 26, 2022 Alla ...

