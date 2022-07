JLo diventa Mrs Affleck. Scandalo Ma va. Io ho un cognome fluido ed è una gran comodità

(Di martedì 26 luglio 2022) Passati circa trentasei anni, l’hanno imparato quasi tutti. Studenti, uffici stampa, amici. “Allora prenotiamo al tuo nome vero, giusto?”. “Sì, grazie, altrimenti non mi fanno salire sull’aereo”. In quel caso, ma solo in quello, devo rassegnarmi al miodi nascita e attenermici. Perché non mi chiamo Fabiana Giacomotti, ma Maria Fabiana Cantalupi (più altri due eventuali), “detta” Fabiana Giacomotti (più uno eventuale), come recitano i contratti Rai, dove il nome d’arte è ampiamente previsto. Anzi, a viale Mazzini ce n’è una sfilza lunga così e tutti ci vivono dentro benissimo: cognomi acquisiti (anche perché acquisibili) di mariti, di madri e non in ossequio alla nuova possibile variazione anagrafica di legge ma per puro affetto oppure per segnalare una linea familiare importante (Fendi, Biagiotti), crasi immaginifiche, sostituzioni fra nome e ...

infoitcultura : JLo diventa Jennifer Affleck e sul Nyt scatta la polemica: 'Una sottomissione' - infoitcultura : JLo cambia cognome dopo le nozze con Ben, la popstar diventa Jennifer Affleck: scoppia la polemica: «Gesto di - infoitcultura : Jlo diventa Mrs Affleck: quando le celebrity si firmano col cognome del marito - Luce_news : Jlo diventa Mrs Affleck: quando le celebrity si firmano col cognome del marito - RaiNews : JLo ha scelto di prendere il cognome del neo sposo Ben: d'ora in poi si chiamerà Jennifer Lynn Affleck. La decision… -

J - LoAffleck, scoppia la polemica Ma oggi la notizia che fa piu' discutere arriva dal New York Times. Pare proprio che la neo sposa abbia abbandonato il suo cognome per prendere quello del ...Dal giorno delle loro nozze, a vent'anni dal primo fidanzamento, i riflettori puntati su Jennifer Lopez e Ben Affleck non si sono mai spenti. L'acconciatura e l'abito di lei, la "little white chapel" ...Per un caso, nel 1986 ho firmato col cognome di mio marito. Mi piaceva, con tutte le sue doppie e le sue vocali piene, me lo sono tenuto. So what Da quando la fluidità di genere forse sì e quella ana ...Jennifer Lopez prende il cognome Affleck e in America scoppia la polemica: “Una scelta scoraggiante” JLo ha deciso di prendere il cognome del suo neo marito, firmando la sua newsletter come Jennifer L ...