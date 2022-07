Inter | Inzaghi chiede la conferma di Skriniar Mercato | Acerbi in pole - Sport - Calcio - quotidiano net

Inter : Le parole di Mister Inzaghi ai microfoni di @Inter_TV ?? #InterMonaco - Gazzetta_it : Inzaghi chiama Bremer: “C’è una trattativa importante, spingo perché si chiuda presto” #inter #calciomercato - Gazzetta_it : Lazio-Acerbi, frattura insanabile. In 'soccorso' può arrivare...Inzaghi - ZonaBianconeri : RT @FI69interista: Comunque #Allegri si aspetta 30 gol da #vlahovic ... #inzaghi quanti gol si deve aspettare da #Lautaro e/o #lukaku ???… - FI69interista : Comunque #Allegri si aspetta 30 gol da #vlahovic ... #inzaghi quanti gol si deve aspettare da #Lautaro e/o #lukaku… -

vuole Skriniar, occhio ad Acerbi. Il via al campionato si avvicina e in casatiene ancora banco il futuro di Milan Skriniar . Il difensore slovacco sembrava rappresentare la corposa ...Non ci sono conferme su qualche sia la squadra che sembra aver affondato il colpo, ma l'diè quella maggiormente indiziata . Il tecnico stesso ha fatto espressamente il suo nome a ...Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...La data del 13 agosto 2022 è segnata con un circoletto rosso sul calendario di tutti i giocatori del Lecce, attesi dall'esordio nella Serie A 2022-23 contro i vice campioni ...