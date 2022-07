Inter | il Marsiglia non vuole mollare | Tudor in pressing per Sanchez

(Di martedì 26 luglio 2022) Ilnon ha intenzione di tirarsi indietro per Alexis. L’attaccante nerazzurro resta un obiettivo dei francesi Secondo quanto riferito da calciomercato.com, ildinon si è ancora arreso per quanto concerne il possibile acquisto di Alexis. Il tecnico croato spinge per avere a sua disposizione il cileno e il club, per accontentarlo, sarebbe pronto ad offrire all’attaccante dell’oltre 5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera oltre a Marsiglia e Villarreal anche il Napoli ha chiesto informazioni per l'attaccante in uscita dall'Inter, Alexis Sanchez.