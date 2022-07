F1, Fernando Alonso torna nell’endurance nel 2024? (Di martedì 26 luglio 2022) Fernando Alonso potrebbe tornare nel mondo delle gare di durata nel 2024 in concomitanza con il debutto di Alpine in LMDh, la nuova categoria riservata ai prototipi che dal prossimo gennaio sarà ammessa nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship. A confermare questo ipotetico passaggio è Laurent Rossi, CEO di Alpine: “Quando abbiamo deciso di affrontare il programma LMDh abbiamo pensato subito a lui. Useremo la testa nella scelta dei piloti, sicuramente il progetto LMDh creerà una opportunità alternativa ai nostri giovani che sono in F2 e F3? Alpine, attuale leader del WEC nella classe regina delle Hypercar, saluterà il gruppo la prossima stagione prima di tornare nel 2024. L’attuale auto transalpina non potrà gareggiare nella prossima ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022)potrebbere nel mondo delle gare di durata nelin concomitanza con il debutto di Alpine in LMDh, la nuova categoria riservata ai prototipi che dal prossimo gennaio sarà ammessa nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship. A confermare questo ipotetico passaggio è Laurent Rossi, CEO di Alpine: “Quando abbiamo deciso di affrontare il programma LMDh abbiamo pensato subito a lui. Useremo la testa nella scelta dei piloti, sicuramente il progetto LMDh creerà una opportunità alternativa ai nostri giovani che sono in F2 e F3? Alpine, attuale leader del WEC nella classe regina delle Hypercar, saluterà il gruppo la prossima stagione prima dire nel. L’attuale auto transalpina non potrà gareggiare nella prossima ...

