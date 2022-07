Elezioni, Salvini: "Chi prende un voto in più sceglie e governa" (Di martedì 26 luglio 2022) "Meno tempo si passa a litigare e meglio è. sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema (...) Gli italiani votano il 25 settembre dalla mattina alla sera, chi prende un voto in più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "Meno tempo si passa a litigare e meglio è.ranno gli italiani, non vedo dove sia il problema (...) Gli italiani votano il 25 settembre dalla mattina alla sera, chiunin più ...

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - sbonaccini : La bella politica: le priorità di Salvini e della Lega per le elezioni. - LegaSalvini : Matteo #Salvini: «Se la Lega vince le elezioni farà due cose subito: un decreto sicurezza per 'zero clandestini' e… - vivereitalia : Elezioni, Salvini: 'Chi andrà a Chigi? Lo decideranno gli italiani' - Massimo22185550 : RT @ValterRimini: #Salvini è stato al governo fino a ieri, non ha fatto un caxxo per gli italiani. Oggi in campagna elettorale è il 'paladi… -