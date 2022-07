Elezioni | Carfagna verso l’addio a Forza Italia | Tirerò le somme a breve | far cadere Draghi scelta di irresponsabilità

(Di martedì 26 luglio 2022) “le. La riflessione che sto facendo parte da due dati di fatto: gli applausi di Putin alla crisi e le centinaia di messaggi di sindaci e imprenditori che da giorni mi dicono ‘ma siete impazziti?'”. Maradalle pagine di Repubblica, parla della sua possibile uscita da, dopo quelle autorevoli di Mariastella Gelmini e Renato Brunetta, con entrambi ministri del governo. La decisione da parte di FI di faril governoha spianato la strada per uno strappo con il suo partito: “Per quattro anni, mi sono battuta all’interno per difendere la sua collocazione europeista, occidentale e liberale, dall’abbraccio del sovranismo. Una parte considerevole di...

pietroraffa : == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L… - Giorgiolaporta : Pare che dopo #Brunetta anche la #Carfagna abbandoni Forza Italia. Spero segua a ruota la #Ronzulli che se me la tr… - CriSStraits : RT @pietroraffa: == Anche Mara Carfagna lascia Forza Italia: 'Sindaci e imprenditori da giorni mi scrivono 'ma siete impazziti?'. L'esperi… - costanza8f : @Paolodemalde @repubblica Veramebre Forza Italia è nella coalizione che molto probabilmente vincerà le elezioni. Qu… - Ultimo_Samurai_ : Essere di #sinistra e votare Brunetta, Carfagna e Gelmini per salvare l’Italia dalla destra deve essere una grande… -

Coalizioni senza pace a due mesi dal voto. Meloni avverte il centrodestra. 'Chi ha un voto in più indica il premier', afferma Salvini. Calenda apre a Letta, chiude a Di Maio, accoglie Gelmini e ...... fino a Renzi e i ministri ex FI Gelmini,e Brunetta che 'meritano apprezzamento' perché, ... che però non vede il segretario del Pd a Palazzo Chigi in caso di vittoria alledel ...Roma, 26 lug (Adnkronos) – Sull’addio a Forza Italia “tirerò le somme a breve” ma “mi chiedo: ha un senso proseguire una battaglia interna O bisogna prendere atto di una scelta di irresponsabilità e ...Lo strappo su Draghi l'ha messa di fronte a un bivio "tra sottomettermi a una visione che non è la mia e rispettare quella in cui ho sempre ...