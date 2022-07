Demi Moore: “Le donne dovrebbero tenere i capelli corti dopo i 50 anni? Chi lo dice? È uno stereotipo patriarcale” (Di martedì 26 luglio 2022) dopo una lunga carriera cinematografica, da una pellicola a un’altra con differenti tagli di capelli – dal bowl cut di “Ghost”, fino al rasato di “Soldato Jane” – Demi Moore ha trovato la quadratura del cerchio: capelli lunghi e lisci. Uno stile che la mette a proprio agio. Intervistata da People in occasione del lancio di una sua linea di costumi da bagno disegnata per Andie, l’attrice ha detto la sua: “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando le donne invecchiano non dovrebbero avere i capelli lunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso; chi lo dice? Per me, beh, se possono crescere e sono sani, allora perché non dovremmo averli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022)una lunga carriera cinematografica, da una pellicola a un’altra con differenti tagli di– dal bowl cut di “Ghost”, fino al rasato di “Soldato Jane” –ha trovato la quadratura del cerchio:lunghi e lisci. Uno stile che la mette a proprio agio. Intervistata da People in occasione del lancio di una sua linea di costumi da bagno disegnata per Andie, l’attrice ha detto la sua: “Ricordo di aver sentito qualcuno dire che quando leinvecchiano nonavere ilunghi. E questo modo di pensare mi è rimasto impresso; chi lo? Per me, beh, se possono crescere e sono sani, allora perché non dovremmo averli lunghi? Non mi sento a mio agio con regole che non sembrano avere alcun significato o ...

chiaramondi : Demi Moore: «È una regola senza senso che quando le donne invecchiano non dovrebbero portare i capelli lunghi»… - zazoomblog : Demi Moore seduce in bianco su Instagram: a 59 anni in costume è una visione - #Moore #seduce #bianco #Instagram: - zazoomblog : Demi Moore: “60 anni? Mi sento più viva che mai”. E guai a toccarle la lunga chioma di capelli - #Moore: #anni?… - Luce_news : Demi Moore: “60 anni? Mi sento più viva che mai”. E guai a toccarle la lunga chioma di capelli - CieloTV : Demi Moore e Alec Baldwin vi aspettano questa sera alle 21:15 con 'Il giurato' ?? #OgniMaledettoLunedì -