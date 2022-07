Da Twitter – Ufficiale, confermato. Nico Tagliafico si unisce all’OL a tempo indeterminato dall’Ajax, d’accordo… (Di martedì 26 luglio 2022) Ufficiale, confermato. Nico Tagliafico si unisce all’OL con un contratto a tempo indeterminato dall’Ajax, accordo concluso poiché ieri ha firmato un contratto triennale. #OL L’Ajax riceverà una quota di 4 milioni di euro. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 23 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di martedì 26 luglio 2022)sicon un contratto a, accordo concluso poiché ieri ha firmato un contratto triennale. #OL L’Ajax riceverà una quota di 4 milioni di euro. — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 23 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

acmilan : Official Statement: Alessandro Plizzari ?? - acmilan : Official Statement: Marta Mascarello ?? - enpaonlus : DOGGIT, finalmente un corso online che ti darà tutti gli strumenti per una perfetta relazione uomo-cane. Settanta l… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: E con il primo shakedown ufficiale @BMWMotorsport ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione al #FIAWEC nel 202… - 16q___ : RT @andreadagosto1: È UFFICIALE Dal duro lavoro di #unitiperlacostituzione nasce la lista ITALIA SOVRANA E POPOLARE Il programma: Recesso… -