Camorra Napoli, 'tassa per le mogli dei carcerati' estorta ai commercianti: 8 arresti (Di martedì 26 luglio 2022) Estorsione ai commercianti Napoli, 26 luglio 2022 " Una tassa mensile per le mogli dei carcerati, commercianti costretti a pagare il pizzo in diversi quartieri di Napoli. Gli aguzzini si facevano ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Estorsione ai, 26 luglio 2022 " Unamensile per ledeicostretti a pagare il pizzo in diversi quartieri di. Gli aguzzini si facevano ...

ilgiornalelocal : Percentuale sul pane venduto #Camorra, 'tassa' di 3mila euro per mogli carcerati: 8 arresti a #Napoli… - TeleCapriNews : Camorra e racket del pane: imponevano il pizzo ai commercianti per sostenere le mogli dei detenuti, 8 persone arres… - iISud24 : Cinquemila euro «per le mesate dei carcerati»: 6 persone fermate a Napoli #26luglio #cronaca #napoli #camorra… - rep_napoli : La 'tassa' della camorra: 3mila euro per mantenere le mogli dei carcerati [aggiornamento delle 10:10] - gazzettanapoli : 'Da oggi in poi qua comandiamo noi' e per stare tranquillo, un noto panettiere titolare di vari negozi tra Napoli e… -