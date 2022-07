Britney Spears torna alla musica duettando con Elton John | ecco la loro canzone

Leggi su amica

(Di martedì 26 luglio 2022)e Sirstanno preparando un duetto. Per il ritonodella popstar dopo sei anni, hanno scelto di ricantare un successo del 1971 di, Tiny Dancer.i dettagli. Foto Getty Sono passati sei anni dall’ultima volta. Da quando, cioè,ha pubblicato nuova. In questo lasso di tempo nella sua vita sono successe tantissime cose. Molte spiacevoli. Ma la vittoria in tribunale per riprendersi la sua vita (per 13 anni è stata sotto la tutela legale di suo padre e di un avvocato) sembra aver innescato una serie di eventi positivi. Come il matrimonio con Sam Asghari. O, ed è notizia di oggi, il grande ritorno...