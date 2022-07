Amazon aumenta i prezzi di Prime del 38% | “Colpa dell’inflazione” Consumatori | “Sproporzionato | intervenga l’Antitrust”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Le associazioniannunciano battaglia contro i rincari annunciati dasugli abbonamenti. In Italia quello annuale salirà dal 15 settembre a 49,90 euro l’anno, un aumento del 38% che il colosso statunitense del commercio elettronico in una lettera agli utenti giustifica con “un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizioin Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Federinvierà al– che a fine 2021 aveva comminato al gruppo una maxi multa per abuso di posizione dominante – una segnalazione “per approfondire la natura, ma soprattutto la portata sproporzionata di questi aumenti” giudicati “del tutto fuori ...