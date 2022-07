Abbonamenti Amazon Prime, dal 15 settembre aumenti fino al 40% - Economia - lanazione.it (Di martedì 26 luglio 2022) Incrementi delle tariffe già scattati anche per Netflix e Sky, dal 2 agosto nuovi piani tariffari per gli abbonati ... Leggi su lanazione (Di martedì 26 luglio 2022) Incrementi delle tariffe già scattati anche per Netflix e Sky, dal 2 agosto nuovi piani tariffari per gli abbonati ...

whatsgoiingoon : MA AMAZON PRIME CHE AUMENTA GLI ABBONAMENTI MA AOOOOOOOOOO TUTTO BENEEEEE - qn_lanazione : Abbonamenti Amazon Prime, dal 15 settembre aumenti fino al 40% - justashake : Io aspettando il mio primo stipendio solo per comprarmi una smart tv e attivarmi i vari abbonamenti, amazon in the… - orsobrunotw : @Falconero1987 Chi si lamenta è di solito chi ha multipli abbonamenti da pagare annualmente. Giustamente per chi us… - Gio_Scorza : RT @lauranaka: Batosta #AmazonPrime in Italia, ma non solo. Rincari abbonamenti fino a +43%. Va bene che c'è l'#inflazione ma qui aumento p… -