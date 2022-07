Wta Praga 2022 | forfait di Lucia Bronzetti

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 luglio 2022)non sarà al via nel Wta di, torneo 250 che parte oggi sui campi in cemento outdoor nella capitale ceca. Dopo le fatiche dell’ultima settimana in quel di Palermo, dove l’azzurra è stata fermata solo in finale da Irina-Camelia Begu,e il suo staff hanno deciso di fare un cambio di programma. Niente, ma qualche giorno di riposo e poi di nuovo in campo per preparare la stagione sul cemento nordamericano. Il suo prossimo appuntamento sarà il Wta 125 di Vancouver, in programma dal 15 agosto. SportFace.