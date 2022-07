Ucciso per parcheggio a Torre Annunziata, ignoti rimuovono striscione: comitato insorge (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – ignoti rimuovono lo striscione dedicato a Maurizio Cerrato, l’uomo di Torre Annunziata (Napoli) barbaramente assassinato al culmine di un raid organizzato ai suoi danni solo perché avevo difeso la figlia, a sua volta aggredita per avere parcheggiato l’auto su un posto in strada ”occupato” da una sedia. Pronta la relazione del comitato di liberazione dalla camorra-area Sud Napoli: ”Lo rimetteremo”. I rappresentanti del comitato annunciano infatti che mercoledì 27 luglio alle 18 saranno nella zona posta a ridosso dell’uscita autostradale di Torre Annunziata Nord, lì dove si trovava lo striscione tolto da ignoti: ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –lodedicato a Maurizio Cerrato, l’uomo di(Napoli) barbaramente assassinato al culmine di un raid organizzato ai suoi danni solo perché avevo difeso la figlia, a sua volta aggredita per avere parcheggiato l’auto su un posto in strada ”occupato” da una sedia. Pronta la relazione deldi liberazione dalla camorra-area Sud Napoli: ”Lo rimetteremo”. I rappresentanti delannunciano infatti che mercoledì 27 luglio alle 18 saranno nella zona posta a ridosso dell’uscita autostradale diNord, lì dove si trovava lotolto da: ...

