Tiro a volo | Green Cup Italian Open 2022 | oro per Rossetti e Bartolomei

La dodicesima Italian Open Green Cup 2022 ha regalato un'ultima gioia al movimento di Tiro a volo Italiano, nel contesto della conclusiva giornata di gare. Per quanto concerne la categoria Mixed Team in relazione alla disciplina dello skeet, la coppia azzurra formata da Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei ha conquistato l'oro; i toscani hanno dominato l'evento con un 149/150 (+1) da urlo in qualificazione, per poi trionfare nella circostanza della finale battendo Domenico Simeone e Giada Longhi allo shoot-off, per 8-6, con argento per gli ultimi citati. Terzo gradino del podio e quindi bronzo per Luigi Lodde e Martina Maruzzo, i quali hanno piegato la resistenza di Marco Sablone e Francesca Del Prete prima di festeggiare la ...

