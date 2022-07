Sbarchi | ora la Lega lancia il dl clandestini zero

bizcommunityit : Migranti: 15 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso - Ultima Ora - SesirdzijaLudi : RT @TwittGiorgio: Notte di sbarchi a Lampedusa, anche 5 corpi senza vita. Hotspot di nuovo al collasso E Salvini twitta: 'Dal 25/9 torna il… - TwittGiorgio : Notte di sbarchi a Lampedusa, anche 5 corpi senza vita. Hotspot di nuovo al collasso E Salvini twitta: 'Dal 25/9 to… - clubuds : @matteosalvinimi La prego...ora non di metta a dire che assumerete poliziotti, no sbarchi, posti di lavoro ecc ecc,… -

...99/settimana prezzo bloccato AttivaTutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Vergogna a Lampedusa, ...E cosi' via un susseguirsi didi migranti fermati a largo con i loro natanti: 111 tra ... I sopravvissuti sonoaccuditi dalle squadre della Croce Rossa e di Sos Mediterranee'. Il presidente ...A Lampedusa è di nuovo il caos. L'hotspot è tornato a essere off limits con circa 1.200 ospiti a fronte di una capienza di 350 ...Dopo la tragedia del mare è allarme e polemica per la folla di barche e barconi nel Canale di Sicilia. La giornata clou di domenica con ben 16 sbarchi in poche ore seguita dal dramma rinfocola ...